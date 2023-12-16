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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد قبل العرض.. تفاصيل أغنية قبل ما أمشي لـ بهاء سلطان

بهاء سلطان
بهاء سلطان

شارك المطرب بهاء سلطان في أغنية جديدة تحمل عنوان "قبل ما أمشى" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا، ومن المفترض اطلاقها خلال أيام على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال بهاء سلطان 

اطلق بهاء سلطان مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وحققت نجاحاً كبيراً، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل ونتاج روتانا .

 

وتقول كلمات أغنية دادينا :

عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا،  دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا .

 

من ناحية أخري، كان بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم  .

بهاء سلطان
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