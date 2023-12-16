الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة هذا العام (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة هذا العام.

وقالت "غانم" خلال برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إن هناك تنبؤات فصلية لـ 3 أشهر مقدمًا، ولكن مهما تحدثنا عن توقعات لفصل الشتاء سيكون هناك تغيرات في ظل التغيرات المناخية ونتيجة تأثرنا بظاهرة النينيو هذا العام التي نتج عنها موجات حارة تستمر لمدة أسبوعين أو أكثر خلال فصل الشتاء، موضحة أن ذروة فصل الشتاء وموجات الصقيع تحدث خلال شهري يناير وفبراير.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير على مدار هذا الأسبوع، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، ومع نهاية الأسبوع تكون درجات الحرارة منخفضة ولكن الأحوال الجوية تستمر مستقرة، مع اقتصار تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الساحلية وتكون غير مؤثرة في الأنشطة اليومية.

وحذرت من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر وعلى الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وناشدت غانم قائدي المركبات بالقيادة بهدوء تام، وتشغيل كشافات الشبورة واتباع كل تعليمات المرور أثناء تكون الشبورة المائية.