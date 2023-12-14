ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس والأرصاد الجمعة

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حالة الطقس والأرصاد خلال الساعات المقبلة ودرجات الحرارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا الجمعة ليسود طقس معتدل، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

تحذير من هيئة الأرصاد الجوية

بينما حذرت الأرصاد الجوية قائدي المركبات من شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار على سيناء وخليج العقبة وسلاسل البحر الأحمر تصل إلى حد السيول.

أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية

وبالنسبة للأمطار تكون متوسطة وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء، وتصبح متوسطة الشدة على مناطق من جنوب سيناء ومدن القناة وتصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح على السواحل الغربية وجنوب البلاد يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 25، الصغرى 18

العاصمة الإدارية العظمى 25، الصغرى 14

الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 13

العلمين الجديدة العظمى 23، والصغرى 12

مطروح العظمى 23، الصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 27، الصغرى 18

الغردقة العظمى 25، الصغرى 17

أسيوط العظمى 26، الصغرى 9

سوهاج العظمى 27، الصغرى 12

قنا العظمى 28، الصغرى 12

الأقصر العظمى 28، الصغرى 13

أسوان العظمى 29، الصغرى 13