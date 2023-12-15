حر ولا برد.. تفاصيل حالة الطقس وأسباب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد استقرارًا بالأحوال الجوية بشكل كبير في غالبية محافظات الجمهورية، إذ يسيطر امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وعدم وجود سحب مؤثرة، بالإضافة لمصادر الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية، وهاتان العاملان هما السبب في شعورنا بالدفء خلال فترة النهار.

وأضافت غانم، في تصريحها لـ"الوفد"، أنه في فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة، مؤكدة أن هناك فرقًا في درجات الحرارة بين النهار والليل يصل لـ10 أو 12 درجة، واختلاف التوزيعات الضغطية من يوم لآخر، واختلاف مصادر الكتل الهوائية، هو السبب في دفء بعض الأيام وبرودة أيام أخرى.

وأوضحت، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، والشبورة المائية مستمرة خلال الأيام المقبلة، مضيفة: لا توجد أي تقلبات جوية على مدار الأسبوع المقبل، ونحذر المواطنين من انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، والقيادة بهدوء في الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 24 الصغرى 13

جنوب سيناء: العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 25 الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 29 الصغرى 13

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 الصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 23 الصغرى 13

جنوب سيناء: العظمى 29 الصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 26 الصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 30 الصغرى 15