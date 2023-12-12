انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 .. أعلام مصر تُزين أجواء الانتخابات في فيصل| صور

تسير عملية الإدلاء بالأصوات في منطقة فيصل على قدمٍ وساق في اليوم الأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

اقرا أيضاً: انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ..سيارة تجوب شوارع فيصل لتشجيع المُشاركة في التصويت





وكان لافتاً للغاية التواجد المُكثف لأعلام مصر في كافة أرجاء المنطقة، ولم يقتصر الأمر فقط على مُحيط اللجان الانتخابية، فكما نعرف جميعاً ينتظر المصريون مُناسبات مثل هذه المُناسبة للتعبير عن حُبهم للوطن.

وشهد محيط اللجان تواجداً لباعة الأعلام للاستفادة من أجواء حُب الوطن التي تجتاح الجميع بما فيهم صغار السن.

وحرص مُنظمو الانتخابات على تكثيف تواجد أعلام مصر في مُحيط اللجان، وعلى شاشات العرض التي تواجدت حولها.

ولم يقتصر الأمر فقط عند هذا الحد بل قام بعض الباعة في السوق بوضع علم مصر عند محالهم التجارية.

وبدا لافتاً تفاعل الشباب والكبار على حد السواء مع أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في حُب مصر وهي "احلف بسماها وترابها"، وأبدى الناخبون تفاعلاً كبيراً معها لا يقل عن الأغاني الحديثة، كما يتفاعل الناخبون مع أغنية الراحلة شادية الشهيرة "يا حبيبتي يا مصر".

وتشهد مقار اللجان الانتخابية في منطقة فيصل وباقي مناطق الجمهورية تواجداً لمُكبرات الصوت التي تذيع الأغاني الوطنية.

وحرص القائمون على إدارة أمور انتخابات رئاسة الجمهورية في منطقة فيصل وباقي مناطق الجمهورية على تيسير الأمور على المُسنين وذوي الهمم لإتمام عملية إدلائهم بالأصوات.

ووثقت الكاميرات في هذا الصدد قيام فرد أمن بمُساعدة مُسنة في الدخول والخروج من اللجنة بعد الإدلاء بصوتها في انتخابات رئاسة الجمهوورية.

وتشهد لجان منطقة فيصل إقبالاً جيداً في الساعات الأخيرة من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك من بعد استئناف العمل في اللجان بعد ساعة الراحة.

واحتشد الناخبون أمام اللجان خلال ساعة الراحة بانتظار اعادة استئناف التصويت، وبمُجرد إعادة فتح الأبواب من جديد توافد الكثير على مقار لجانهم الانتخابية.

وشهدت الطوابير تواجد كافة عناصر الشعب في تناغمٍ واضح، فظهر الشاب بجانب المُسن، الرجل بجانب المرأة.

وتُواصل مُكبرات الصوت حول اللجان إذاعة الأغاني الوطني التي تلقى استحسان الجميع وعلى رأسه أغنية بشرى خير وتسلم الأيادي.

وبدا واضحاً المُشاركة الفعالة للعنصر النسائي الذي حضر بقوة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن في العُرس الديمقراطي.

ولم تكتفي المرأة فقط بالانتظار في الطوابير من أجل التصويت، ولكن حرصت عدد من السيدات على اصطحاب أقربائها من أجل المُشاركة الجماعية.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات المُقبلة تزايداً في أعداد المُقبلين على اللجان في اليوم الأخير من الانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 أقيمت داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت أمس أول الأحد حتى اليوم الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.