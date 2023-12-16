الأمير مشعل يتلقى التعازي في الشيخ نواف بقصر بيان الإثنين والثلاثاء

أعلن وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتلقي وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

على أن تقتصر مراسم دفن الأمير المقررة غدا الاحد، على الأقرباء فقط .

ومن جانبه قال مجلس الوزراء الكويتى، بوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ.

وكان تليفزيون الكويت قد أذاع ، ظهر اليوم السبت، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وصرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

وفي سياق متصل قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، إن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقتصرة على أقرباء الراحل فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.

وأكد الديوان الأميري الكويتي، أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.