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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الطائفة الإنجيلية تنعى أمير دولة الكويت

أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

 نعت الطائفة الإنجيلية وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في عمر ناهز الـ٨٦ عاما.

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جاء نص البيان الصادر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية، "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن  أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب الكويتي الشقيق، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي كان نموذجًا للقيادة المخلصة لأمته والوطن العربي، وقيادة حكيمة لن تنساها الشعوب العربية".

وأضاف:"رحم الله الفقيد وألهم الأهل والشعب الكويتي الشقيق وجميع محبيه الصبر والسلوان".

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