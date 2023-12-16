الطائفة الإنجيلية تنعى أمير دولة الكويت

نعت الطائفة الإنجيلية وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في عمر ناهز الـ٨٦ عاما.



جاء نص البيان الصادر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية، "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب الكويتي الشقيق، في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي كان نموذجًا للقيادة المخلصة لأمته والوطن العربي، وقيادة حكيمة لن تنساها الشعوب العربية".

وأضاف:"رحم الله الفقيد وألهم الأهل والشعب الكويتي الشقيق وجميع محبيه الصبر والسلوان".