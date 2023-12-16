محافظ جنوب سيناء يجري زيارة للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء صباح اليوم السبت، بإجراء زيارة شكر للاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بالقاهرة والتى كان قد حصل محافظ جنوب سيناء منها على درجة دكتوراه الفلسفة فى الإستراتيجية عن موضوع : التنمية الشاملة فى سيناء لمواجهة التطرف والإرهاب.

وأثناء لقائه مع اللواء أح أشرف فارس مدير الأكاديمية تقدم إليه بأسمى آيات الشكر والتقدير على الدعم العلمى العظيم والمناخ البحثي والأكاديمي والوثائقي الذي وفرته الأكاديمية أثناء البحث العلمي و الإعداد لرسالة الدكتوراه. .

وقد تطرقت الزيارة إلى طلب محافظ جنوب سيناء من مديرالأكاديمية دراسة مطلب المحافظ بعقد عدة دورات لأبناء وشباب المحافظة ومختلف كوادر المحافظةبواسطة الأكاديمية داخل محافظة جنوب سيناء فى موضوعات الأمن القومي المصري والموضوعات الإستراتيجية على المستويات المختلفة والمتعددة وذلك فى إطار نشر الإشعاع العلمى والمعرفى للأكاديمية بالموضوعات الإستراتيجية والأمن القومي لزيادة تأهيل وتوعية أبناء وكوادر المحافظة بتلك الموضوعات الهامه .

وفى نهاية اللقاء تبادل المحافظ ومدير الأكاديمية درع محافظة جنوب سيناء ودرع الأكاديمية واتفقا على استمرار التنسيق والتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي .

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