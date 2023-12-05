عضو التحالف الوطني يكشف أسباب فكرة إنشاء "العمل الأهلي التنموي"

كشف طارق حسن، عضو التحالف الوطني، عن فكرة إنشاء العمل الأهلي التنموي، مشددًا على أنه في ظل الأبعاد الاقتصادية الصعبة العالمية ظهرت الحاجة الملحة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

فكرة إنشاء العمل الأهلي التنموي

وأوضح أن فكرة إنشاء العمل الأهلي التنموي الذي يعمل وفق قاعدة بيانات موحدة لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأولى بالرعاية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز".

وأشارت إلى أن التحالف الوطني بذل الكثير من الجهود حتى يصل الدعم إلى من يستحق بالفعل، وكان هذا الجهد بالتعاون مع المحليات والجمعيات المحلية، مؤكدًا أنه تم تدشين بعض المبادرات الاجتماعية لدعم المواطنين المصريين، ويتم تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين الذين هم بحاجة ملحة إلى الدعم.

وأضاف أنه كان يتم تقديم الخدمات المالية والطبية للمواطنين في القرى والمحافظات النائية، مؤكدة أنه يتم عمل دراسة ميدانية لتحديد خريطة عمل التحالف لضمان الوصول للمستفيد، ويتم تقديم أكثر من خدمة للمواطن الواحد.

العمل الأهلي التنموي

وكانت أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي والمدرستين البريطانية الدولية "إيبس" والفرنسية الدولية "كونكورديا" بالقاهرة سلسلة جديدة من التعاون فى دعم الانشطة الخيرية التنموية والاغاثية والبداية بدعم اشقاءنا فى غزة من خلال تبرع طلاب المدرسين وفرق العمل بها بمساعدات غذائية وطبية.



واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير ان التعاون مع المدرستين البريطانية والفرنسية بالقاهرة لتنفيذ سلاسل من الاعمال الخيرية التنموية والاغاثية تبدء بدعم اشقاءانا فى غزة ياتى فى اطار استراتيجية عمل صناع الخير الهادفة الى مد جسور التواصل مع كل المؤسسات التربوية المحلية منها والدولية وكافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية لتنفيذ مشروعات تنموية وتقديم مساعدات اغاثية ليس داخل مصر فقط ولكن لنجدة اشقاءنا فى دول الجوار وبخاصة فى قطاع غزة بعد ما نشاهده الان من واقع مرير يعيشه اهالى غزة.



من جانبه اوضح محمد حسن المدير الإداري للمدرستين البريطانية والفرنسية ان الحرص على مشاركة طلاب وفرق عمل المدرستين فى دعم الانشطة الخيرية التنموية بشكل عام والاغاثية بشكل خاص والتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية فى هذا الشان ياتى فى اطار تحقيق اهداف المدرستين بتقديم نماذج عملية لما يدرسه الطلاب فى المدرسة من قيم نبيلة منها قيم الدعم والمؤازرة لمن يحتاج الدعم وقيم المساندة فى حال التعرض لظروف قهرية مثل الحروب وغيرها.