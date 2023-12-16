سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الألي

واصل سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم السبت في ماكينات الـATM استقراره، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.83 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الخضراء خلال منتصف تعاملات اليوم السبت، وجاء سعره على النحو الآتي:

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتي:

الدولار

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.