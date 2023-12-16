استاذ علوم سياسية: الدبلوماسية المصرية غيرت المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الحياة تزداد صعوبة بعد أن هجر سكان غزة من منازلهم، ويتصاعد الأمر خطورة مع برودة الجو وسقوط الأمطار على رؤوس النازحين، إذ يحتاج سكان غزة إلى الخيام، للعيش فيها على نحو مؤقت، بديلًا عن منازلهم التي دمرها الاحالدكتور أيمن الرقب تلال الإسرائيلي بالإضافة إلى الأغطية الضرورية والملابس الثقيلة.

المواد البترولية

وأضاف “الرقب” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن غزة تحتاج إلى المواد البترولية من البنزين والسولار والمواد الغذائية والطبية، لأن كل شيء ناقص في غزة، فيه تمر بمرحلة صعبة جدًا، فقد وصل الأمر لعدم توافر الأكفان.

دعم الشعب الفلسطيني

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنهم يتابعون الحملات الكبيرة والواسعة لدعم الشعب الفلسطيني، على صموده وشموخه وتمسكه بأرضه، وقد أثرت مصر على مواقف الدول الأوروبية، إذ تغير الموقف الفرنسي إلى حد بعيد.