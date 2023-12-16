14 شهيدًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمخيم جباليا بغزة

نقل إعلام فلسطيني أنباءً عن سقوط 14 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمخيم جباليا، في قطاع غزة.

فيما سقط شهداء ومصابون في قصف لمنازل عدة جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

قوات الاحتلال:

جدير بالذكر أن ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قال إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة.

وأضاف “أبوبكر”، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أن الصحفيين طرف محايد لنقل الحقيقة.. والاحتلال يرى أن كل من ينقل الحقيقة عدو له.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين:

أشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن جيش الاحتلال ينتهك كل المعايير الدولية ويتعامل مع الصحفيين كأنهم أعداء، لافتًا أن استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة لن يزيدهم إلا إصرارًا على نقل الحقيقة.

وأوضح، أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة، كما أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.