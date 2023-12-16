عاجل
عاجل.. الدفاعات الجوية المصرية ترصد جسمًا طائرًا قبالة سواحل مدينة دهب وتسقطه عاجل.. سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

14 شهيدًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمخيم جباليا بغزة

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

 نقل إعلام فلسطيني أنباءً عن سقوط 14 شهيدًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمخيم جباليا، في قطاع غزة.

txt

18987 شهيدا و55 ألف مصاب في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

txt

مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة برصاص جيش الاحتلال

 فيما سقط شهداء ومصابون في قصف لمنازل عدة جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

قوات الاحتلال:

 جدير بالذكر أن ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قال إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة.

 وأضاف “أبوبكر”، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أن الصحفيين طرف محايد لنقل الحقيقة.. والاحتلال يرى أن كل من ينقل الحقيقة عدو له.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين:

 أشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن جيش الاحتلال ينتهك كل المعايير الدولية ويتعامل مع الصحفيين كأنهم أعداء، لافتًا أن استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة لن يزيدهم إلا إصرارًا على نقل الحقيقة.

 وأوضح، أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة، كما أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

مواد متعلقة

ربيعة: الفوز على اتحاد جدة منحنا دوافع كبيرة في البطولة

أسعار الخضار صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية للمستهلك

البيئة: إحكام السيطرة إلكترونيًا على 6 مداخن لتكرير البترول

الري تحصد 445 ألف متر مكعب مياه في مرسى علم و 225 بالقصير
الجريدة الورقية