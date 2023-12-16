توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب الابتدائية 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات المهام الأدائية لطلاب المرحلة الابتدائية المقرر عليهم الامتحانات للعام الدراسي 2023-2024.

ويستعد طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لخوض اختبارات المهام الأدائية للعام الدراسي 2023/2024 بحسب نظام التعليم الجديد.

وتهدف المهام الأدائية إلى قياس مهارات الطلاب في حل المشكلات وتطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في المواقف الحياتية المختلفة، مع العلم أن امتحانات المهام الأدائية يخضع لجدول محدد يمتحن فيه الطلاب بوضع أسئلة مختلفة عن أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي.

تفاصيل المهام الأدائية

وتتنوع المهام الأدائية بين المجالات من اللغة العربية التعبير الكتابي القراءة، النحو، الصرف، وكذلك مادة الرياضيات حل المسائل البرمجة، الإحصاء، الهندسة، ومادة العلوم حل المشكلات التجارب العلمية، التكنولوجيا، وأخيرا مادة الدراسات الاجتماعية، حل المشكلات البحث الاجتماعي، الجغرافيا، التاريخ، وتستهدف أسئلة المهام الأدائية لإعمال العقل بشكل عملي أكثر من الدراسة النظرية لنفس المواد خلال الفصل الدراسي الأول.

وتمثل اختبارات المهام الأدائية، مهامًا قصيرة ويخصص لها فترة زمنية قدرها حصتين دراسيتين، فخلال الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام ذات الصلة بالمقرر الدراسي، فيما يختار الطالب مهمة واحدة من هذه المهام وينتهي منها خلال حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

وتعد المهام الأدائية عبارة عن أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها في مادة معينة، حيث تقدم دليلًا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وتكون من 35 درجة للمادة، ضمن نظام التقييم الكلي للطلاب المكون من 100 درجة للمادة الواحدة مقسمة إلى 60 درجة للاختبارات و35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة على الحضور.

ويقوم المعلم بشرح المهام الأدائية والمنتج المتوقع منها للطلاب، فيما يقوم الطالب بأدائها داخل الفصل تحت إشراف معلم المادة وذلك دون الحاجة إلى لجان امتحانية أو أرقام جلوس، على أن يقدم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، وينهى الطالب المهام الأدائية القصيرة المطلوبة منه خلال زمن قدره فترة دراسية.

توزيع درجات المهام الأدائية

وتوزّع درجات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024على النحو الآتي: