وزير التعليم يكشف كواليس طلب السيسي بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتدخل في التفاصيل بدقة جدًا ويسمع بإنصات بالغ، مشيرا إلى أن الرئيس سأل عن القدرة التشغيلية بالمدارس، وميزانية المدرسة، وكان هذا السؤال مفاجئًا له.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين أن أول لقاء جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الوزارة، تحدث معه عن امتحانات الثانوية العامة، ونظام البابل شيت.

وتابع : “قلت للرئيس السيسي أن البابل شيت يعتمد على التعرف على الإجابة، وليس إنتاجها وأولادنا عندما يتم امتحانهم بهذا الشكل، إذا طُلب منهم عمل مذكرة عرض؛ لن يستطيعوا فعل ذلك، لأنهم اعتادوا على وجود الإجابة”.

وأشارإلى أنه أبلغ السيسي أن نسبة الأسئلة المقالية تكون موجودة مع الاختيار المتعدد وتصحيحها يكون موضوعيا، فقال له الرئيس: "هترجَّع التصحيح البشري؟"، فأخبره أنه من الممكن عمل «سكان» لإجابة الطالب، ويتم إرسالها لمدرسين لتصحيحها.

موافقة السيسي على 15% أسئلة مقالية قصيرة

وأوضح أن تصحيح هذه الورقة، يتم عبر مدرسين اثنين، وإذا زادت نتيجة إحداهما نصف درجة لدى مدرس عن الآخر؛ فإنها تُمرر إلى مدرس ثالث، وهذا حدث، فقال الرئيس: “أنا موافق 15% أسئلة مقالية قصيرة”.

ولفت إلى أنه شكر الرئيس؛ لأن 15% مثل 20%، وذلك لأن الطالب وقتها سيذاكر؛ من أجل إنتاج الإجابة، وهذه من المسائل التي تدخل فيها الرئيس.

وفي إطار التسهيل على المعلمين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، وبهدف تحديث البيانات الخاصة بالمشاركين، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية، بضرورة حث كل من ينطبق عليه شروط الترشح للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 ، على تحديث وتسجيل بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة على أنه كل من تنطبق عليه شروط الترشح ينبغي عليهم تحديث وتسجيل بياناتهم، موضحة أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بل تنطبق على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصًا على راحة المرشحين.