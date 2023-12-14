الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2023-2024. 

تفاصيل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس الوادي الجديد

طلاب أولى وثانية ثانوي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا أو ورقيًا.. التعليم تكشف التفاصيل

جاء ذلك خلال خطاب رسمي عممته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن ذلك في ضوء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 للصفين الأول و والثانى الثانوي.

ضوابط عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى وثانية ثانوي:

وجهت وزارة التربية والتعليم بإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقاً لما يراه  مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات في 14 يناير 2024 وتنتهي في 24 يناير 2024. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بإعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقاً للكتاب الدورى رقم (49) الصادر فى 21 نوفمبر 2022.

وتشتمل  الورقة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15 في المائة. 

ويتم أداء الامتحانات على النحو التالي: بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت  يتم امتحانهم بأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً (٨٥%)  على اجهزة التابلت، والاسئلة المقالية بنسبة (۱٥) ورقياً، ويكون الامتحان سواء على أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية ) في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان .

وفي حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أي مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد . 

ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الالكترونى ويتولى مدير عام الادارة التعليمية كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة .

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الاعوام السابقة .

بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الاعوام السابقة .

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