معلومات عن أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (فيديو)

توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر السبت، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، فيديو جراف يرصد أبرز المعلومات عن أمير الكويت الراحل الأمير نواف الأحمد.

وجاءت المعلومات على النحو الآتي:

من مواليد 25 يونيو 1937

عين محافظا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962

تولى وزارة الداخلية في 19 مارس 1978

تولى منصب وزير الدفاع في 26 يناير 1988

تولى وزارة الشئون الاجتماعية في 2 أبريل 1991

أصبح نائب رئيس الحرس الوطني 16 أكتوبر 1994

عين وليا للعهد في 20 فبراير 2006

تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020

وفي سياق آخر، نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية، اليوم السبت، الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: ينعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

وتعلن جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.