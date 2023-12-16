السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العسومي ناعيًا أمير الكويت: الأمة العربية والإسلامية فقدت رجلًا من رجالها الأوفياء

امير الكويت الراحل
امير الكويت الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح

نعى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بخالص الحزن والأسى فقيد الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم السبت  داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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أول بيان بشأن حالة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية

وقال العسومي - في بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم - "إن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قائداً حكيماً دفع ببلاده نحو تحقيق نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، كما كان له دور بارز في تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وحرص على الأمن والسلم الدوليين.. وبرحيله فقدت الأمة العربية والإسلامية رجلا من رجالها الأوفياء".

وفي سياق متصل أذاع تليفزيون الكويت، منذ قليل، بيانًا للديوان الأميرى، نعى فيه الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

وقد صرح وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، فى وقت سابق، بأن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة ألمت به لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، وأن الحالة الصحية له مستقرة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.

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