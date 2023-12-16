السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

اسعار فول الصويا اليوم السبت بالأسواق المصرية

فول الصويا
فول الصويا

اسعار فول الصويا.. شهدت أسعار فول الصويا خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، استقرارًا، وسجل سعر طن فول الصويا فات بذرة مستوردة نحو 37900 جنيه صب أرضه، بينما سجل سعر طن فول الصويا فات بذرة محلى 37000 جنيه صب أرضه.

 

فى  حينه سجل سعر طن فول الصويا هاى فات 43 % بذرة مستوردة 30400 جنيه صب أرضه.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار فول الصويا خلال تعاملات اليوم السبت بالنسبة للمحلي والمستورد، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

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سعر فول الصويا اليوم السبت في الاسواق 

 

فول الصويا

سعر طن فول الصويا فات بذرة مستوردة اليوم :

سجل سعر طن فول الصويا فات بذرة مستوردة 37900 جنيه صب أرضه 

 

سعر طن فول الصويا فات بذرة محلى اليوم:

كما سجل سعر طن فول الصويا فات بذرة محلى 37000 جنيه صب أرضه . 

سعر طن فول الصويا هاى فات 43 %بذرة مستوردة اليوم :

 

فى  حين سجل سعر طن فول الصويا هاى فات 43 % بذرة مستوردة 30400 جنيه صب أرضه .

 

سعر طن فول الصويا هاى فات 43 % بذرة محلى اليوم : 

 

كما سجل سعر طن فول الصويا هاى فات 43 % بذرة محلى 31000 جنيه صب أرضه

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