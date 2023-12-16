المترو ينهي حياة شاب في محطة الزهراء

تخلص شاب من حياته في محطة مترو الزهراء بمصر القديمة، إذ ألقى بنفسه أمام القطار ليلقى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في تعطل حركة المترو.

وتلقلت غرفة عمليات النجدة بالقاهر، إخطارا بوجود جثة، بمحطة مترو الزهراء بمصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين إلقاء شخص نفسه أمام عجلات المترو ولقي مصرعه على الفور، وتم رفع جثته من على شريط القطار وتحرر المحضر اللازم.

وفي سياق منفصل لقي شاب حتفه ، على يد نجل عمه ببوابل من الأعيرة النارية، بسبب خلافات على قطعة أرض، في إحدى قرى مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

بسبب خلافات على قطعة أرض.. مقتل شاب على يد ابن عمه في قنا

وكانت البداية بتلقى الاجهزة الامنية بقنا ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل شاب على يد نجل ابن عمه في إحدى قرى مركز نقادة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة معاون أول مركز شرطة نقادة ،وتبين بعد الفحص مقتل "يونس.م.ف، يبلغ من العمر 26 عامًا، بوابل من الأعيرة النارية على يد نجل عمه بسبب خلافات على قطعة أرض بإحدى قرى مركز نقادة.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

تفاصيل إصابة 4 طالبات باختناق داخل السكن الجامعي بسوهاج

كما استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي اليوم الجمعة، 4 طالبات مصابات بحالة اختناق وضيق تنفس، نتيجة تعرضهن لتسريب غاز من السخان الخاص بسكنهن الجامعي.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة المعنية، إشارة من المستشفى الجامعي يفيد بوصول 4 طالبات مصابات بحالة اختناق، خلال تواجدهن بالسكن الجامعي وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، وحالتهن مستقرة.

وتبين إصابة كل من الطالبة ديانا عبد الناصر، 19 عاما، طالبة بكلية التربية قسم كيمياء، ورحاب محمد، 22 عاما، طالبة بكلية الآداب قسم جغرافيا، وفاطمة أحمد 19 عاما، بكلية تربية طفولة، تقيم بدائرة مركز البلينا، وخلود السمان 20 عاما، طالبة بكلية العلوم، جميعهن يقمن بدائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

وتبين من التحريات ؛ أن المصابات تعرضوا لحالة اختناق بسبب تسريب غاز من السخان الخاص بالسكن الجامعي، وجرى حجزهن بقسم الباطنة بالمستشفى الجامعي.

و أنه جرى تقديم العناية الطبية اللازمة لهن، وحالتهن الصحية مستقرة، وسيتم التصريح لهن بالخروج عقب تماثلهن التام للشفاء.