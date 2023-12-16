الإثنين.. إعلان النتائج الرسمية لانتخابات رئاسة الجمهورية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بعد غدا الاثنين مؤتمرا صحفياً عالمياً في تمام الساعة الثانية ظهرا، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية، كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي، وقد شهدت لجان الاقتراع إقبال ومشاركة واسعة من جانب الناخبين بمختلف المحافظات، كما أجريت عملية الاقتراع في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 من ديسمبر في 137 مقر سفارة وقنصلية مصرية في 121 دولة حول العالم.

ووقفت الهيئة الوطنية للانتخابات على سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج، مؤكدة أنها اتسمت بالمشاركة الإيجابية من قبل المواطنين بجميع لجان الاقتراع في أجواء من الحياد التام والشفافية والنزاهة واليسر وتحت إشراف قضائي كامل وبصورة لم تشهدها مصر من قبل ودون أي معوقات.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن عملية الاقتراع جرت في مناخ من اليسر والأمن التام وسط إقبال كبير على كافة لجان الاقتراع، ولم تغلق اللجان أبوابها طيلة أيام الاقتراع في الداخل والخارج؛ ألا بعد أدلاء آخر ناخب متواجد في محيط اللجان بصوته، ثم تخلل ذلك عملية فرز الأصوات والحصر العددي داخل اللجان الفرعية والعامة بحضور وسائل الإعلام الدولية والمحلية والمجالس الحقوقية الدولية ومندوبي المترشحين.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات، طيلة أيام التصويت داخل وخارج البلاد لمتابعة عملية الاقتراع والرد على الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ورصدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات سير عملية التصويت بشكل منتظم في كافة لجان الاقتراع التي شهدت كثافة عالية على مستوى الجمهورية دون أي معوقات.

وقالت الهيئة إن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية المصرية حق كفله الدستور لكل مواطن مصري وواجب على الناخبين، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية لم تجرى مبكراً والنصوص الدستورية هي التي حددت مواعيد الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وحدة المنافسة بين مرشحي الرئاسة الأربعة، خلق حراكا في الشارع، وكثافة عالية في الاقتراع.

وقدمت الهيئة خلال عملية الاقتراع العديد من التيسيرات التي من شأنها التسهيل على المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممارسة حقوقهم الدستورية في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وأتاحت الوطنية للانتخابات حق التصويت للوافدين والمغتربين بين المحافظات، من خلال لجان موزعة على المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، وذلك لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

وتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للبلاد، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية بحسب قاعدة بيانات الناخبين 67 مليون مواطن، كما بلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية على مستوى الجمهورية 11 ألفا و 631 لجنة تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أشرف علي عملية التصويت 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية من أصل 26 ألف قاضي على مستوى الجمهورية، وشارك في متابعة عملية العملية الانتخابية بكافة مراحلها 14 منظمة دولية، بإجمالى 220 متابعًا، إلى جانب 68 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالى 22 ألفًا و340 متابعًا.

كما حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالى 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة.



