السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مدينة رأس سدر يفتتح الجلسة التشاورية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

رئيس مدينة رأس سدر
رئيس مدينة رأس سدر

 افتتح المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر الجلسة التشاورية المجتمعية التابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمشروع نقل نقل المخلفات الصلبة و الخطرة بالنطاق الجغرافي للمحافظات المصرية و ذلك في إطار الجهود الحالية لرئاسة و إستضافة مصر لموتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 و الجهود الرامية الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق رؤية مصر ٢٠٣٠ و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ من خلال الحفاظ علي البيئة لتحسين نوعية الحياه تحت إشراف شركة الإخوة لأعمال النظافة في رأس سدر .

 

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الجريدة الورقية