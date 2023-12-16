أسعار الدواجن اليوم السبت للمستهلك في الأسواق المصرية

سعر الدواجن.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية، ارتفاعًا طفيفاً، إذ صعدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم والفراخ الحمراء بنحو جنيه واحد، بمستهل تداولات بورصة الدواجن والمحال التجارية صباح اليوم.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لاسعار السلع، لاسيما الدواجن، حيث تحرص ربات البيوت يوميا على معرفة اسعارها، وجاءت الاعسار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم السبت في الاسواق

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت

- سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت داخل بورصة الدواجن نحو 63 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية نحو 70 جنيهًا.

سعر الفراخ الساسو اليوم السبت

- سجل سعر الفراخ الساسو داخل بورصة الدواجن نحو 78 جنيهًا، بمستهل التعاملات فى مصر.

- سجل سعر كيلو الفراخ الساسو داخل المحال التجارية نحو 83 جنيهًا، بمستهل التعاملات فى مصر.

سعر الفراخ البلدى اليوم السبت صباحًا

- سجل سعر الفراخ البلدى داخل بورصة الدواجن نحو 110 جنيهات، بمستهل التعاملات فى مصر.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المحال التجارية نحو 120جنيهًا، بمستهل التعاملات فى مصر.

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سعر البيض اليوم السبت للمستهلك

سعر البيض اليوم السبت

1. سجل سعر البيض الأبيض اليوم السبت حالة من الاستقرار، لتسجل كرتونة البيض الأبيض داخل المزرعة سعر 122 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا.

2. سجل سعر البيض الأحمر اليوم السبت حالة من الاستقرار، لتسجل كرتونة البيض الأحمر داخل المزرعة سعر 120 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 131 جنيهًا.

3. سجل سعر البيض البلدى اليوم السبت حالة من الاستقرار، لتسجل كرتونة البيض البلدى داخل المزرعة سعر 140 جنيهًا، بينما تصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا.