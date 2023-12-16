نائبة: توطين الصناعات الطبية هدفه جعل مصر مركز إقليمي كبير في صناعة الأدوية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة العوائق التي تواجه توطين الصناعات الطبية تهدف إلى جعل مصر مركز إقليمي كبير في صناعة الأدوية واللقاحات.



أوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن القطاع الدوائى الخاص حقق نجاحات كبيرة فى تشييد العديد من المشروعات الدوائية المتطورة وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا المتطورة للداخل والتوسع في تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار معقولة.



أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بتذليل العوائق أمام الصناعات الطبية هدفه فتح أسواق استثمارية جديدة في كافة الصناعات الطبية سواء الأدوية أو الأعضاء الصناعية أو المواد الكيميائية الطبية وغيرها.

أكدت النائبة رحاب موسى، أن تيسير وتبسيط اجراءات مصانع الادوية والمستلزمات الطبية سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

تابعت عضو مجلس النواب أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في المجال الطبي نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توطين الصناعات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات المعنية