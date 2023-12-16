السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لاستقرار سوريا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

العسومي
العسومي

 

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دعم البرلمان لاستقرار سوريا لممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل خصوصا بعد عودتها لحاضنتها العربية، لما يمثله ذلك من قيمة مضافة للعمل العربي المشترك.

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جاء ذلك حسب بيان للبرلمان العربي اليوم  السبت خلال استقبال العسومي ، سفير الجمهورية العربية السورية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير حسام الدين آلا بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

ومن جانبه، أكد السفير السوري على الدور الكبير الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية العربية ودعمها لجهود الدول العربية للتغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات المشتركة بين البرلمان العربي وسوريا.

ولفت السفير السوري، إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرلمان العربي والتي تصب لصالح العمل العربي المشترك لاسيما في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها الأمة العربية من تحديات كبيرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية الأولى والمركزية للعرب وما تشهده من تطورا خطيرا هذه الفترة.

حضر اللقاء عضوا البرلمان العربي ومجلس الشعب السوري غادة إبراهيم وشيخ جابر الخرفان،إضافة إلى عضو البرلمان العربي يسري المغازي والوزير المفوض في المندوبية الدائمة لسوريا عبد المولى النقري.

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