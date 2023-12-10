العسومي يرحب بإصدار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بإقرار البرلمان الدنماركي، قانون تجريم حرق المصحف الشريف، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان ومنع تكرار الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف.

ودعا العسومي، في بيان اليوم الأحد، الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة المهمة التي انتهجها برلمان الدنمارك، مشددًا على ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية، والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع.



وعلق عادل العسومي رئيس البرلمان العربي على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، قائلا:" البرلمان العربي تابع الانتخابات

وأضاف عادل العسومي :" وفد كبير تابع للبرلمان العربي يتابع الانتخابات الرئاسية في مصر".

وتابع عادل العسومي :" مصر لها ثقل كبير على المستوى الإقليمي والدولي والانتخابات الرئاسية المصرية مهمة في المنطقة".

وأكمل عادل العسومي :" تم تشكيل عدة فرق للمرور على اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات ونسجل الملاحظات ونعد تقرير عقب انتهاء الانتخابات".

ولفت عادل العسومي :" سنكتب في تقريرنا ما نراه في الانتخابات الرئاسية ولا نضع أي اعتبار للخارج لكن نضع في الاعتبار البرلمان العربي ودولنا العربية ونحن لا نجامل احد ".



