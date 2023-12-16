الأنبا باسيليوس يترأس عشية القديس "صموئيل المعترف" بالمنيا

يترأس نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير جبل القلمون بالمنيا، اليوم السبت، صلاة عشية بمناسبة عيد القديس صموئيل المعترف بدءًا من الساعة الرابعة مساءً.

القديس صموئيل المعترف



يعتبر القديس صموئيل أحد أبرز الأسماء التي تتربع في قائمة الشخصيات المؤثرة في التراث القبطي والذي أثر بمسيرته في إثراء العقلية الأرثوذكسية، وجعلته من القديسين المباركين الذي يتوافد إلي ديره في منطقة القلمون، العديد من المحتاجين إلى الشفاعة أو استرداد الطاقة الروحية في مكان من أكثر المناطق التراثية المسيحية التي تتفرد بها مصر.



معلومات عن القديس صموئيل المعترف



وُلد هذا القديس حسبنا ذكرت المراجع المسيحية عام 597 ميلادية، في بلدة "مليج النصارى" وعاش في كنف والده القس سيلاس، وتربى على التعاليم المسيحية والنسك الإيمانية وحين بلغ من عمره الـ12 عامًا فاض فؤاده بالإيمان واشتهر بالصوم والصلاة بصورة غير منقطعة، لذلك رُسم قارئًا في مبكرًا وأصبح "أغنسطسًا"، ومن المقرر أن تقام صلوات عشية والاحتفال بذكرى هذا القديس غدًا الأحد.



فعاليات حالية يعيشها الأقباط



يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع فترة شهر "كيهك" ونهضة صوم الميلاد المجيد بنهضة صوم الميلاد لمدة ٤٣ يوما وتستمر هذه الفعاليات حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.



مناسبات عاشتها الكنائس المصرية



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية آنذاك.