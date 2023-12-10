الأحد 10 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البابا تواضروس يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية بالوايلي.. شاهد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ادلى  قداسة البابا تواضروس ألثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاحد، بصوته في الإنتخابات الرئاسية بإحدى اللجان في مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات، بحي الوايلى في القاهرة.

 

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الأنبا باسيليوس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمنيا..صور


بدأت اليوم العملية الانتخابية داخل مصر  ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، ذلك بعدما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري إقبال مصري كبير بالخارج في ١٢١ دولة.

كان قداسة البابا قد حث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبار حق دستوري وواجب وطني ويعكس صورة حضارية عن مصر.

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