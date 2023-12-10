البابا تواضروس يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية بالوايلي.. شاهد

ادلى قداسة البابا تواضروس ألثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاحد، بصوته في الإنتخابات الرئاسية بإحدى اللجان في مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل الثانوية بنات، بحي الوايلى في القاهرة.



بدأت اليوم العملية الانتخابية داخل مصر ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، ذلك بعدما شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري إقبال مصري كبير بالخارج في ١٢١ دولة.

كان قداسة البابا قد حث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبار حق دستوري وواجب وطني ويعكس صورة حضارية عن مصر.