قرار من النيابة حول المتهم بطعن كلب بسلاح أبيض فى المقطم

أصدرت نيابة المقطم، قرارا بحبس المتهم بإصابة كلب ضال بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمخدرات، وتم الإيقاع به عقب المقطع المتداول، وبتفتيشه عثر على المخدرات بحوزته، وتم تحريزها وأمرت النيابة بإرسالها إلى المعمل الكيميائى، لفحصها.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص على كلب مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

تجديد حبس المتهم بقتل ابن عمه بسبب خلافات مالية في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس المتهم بقتل نجل عمه طعنا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب خلاف على مبلغ مالي، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

كان المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطعن نافذ بمنطقة البطن ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تم التقابل مع أسرة المجني عليه وبسؤالهم اتهموا نجل عم المجني عليه بقتله في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.