ضبط 6000 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية بكفر صقر

شنت إدارة تموين كفر صقر بمحافظة الشرقية، برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الادارة، ومفتشي الإدارة، حملة تموينية رقابية مفاجئة، استهدفت المرور المنشآت التجارية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم ١٧٣٩٥ جنح كفرصقر مبيدات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير معتمدة بوزارة الزراعة، وتم التحفظ على ما يقرب من ٦٠٠٠ عبوة مبيدات زراعية وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، وغير معتمدة بوزارة الزراعة، وتم تسليم السيارة لمركز شرطة كفر صقر، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير تقرير محضر اثبات حالة لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات.