ضبط 20 فرش حشيش قبل ترويجهم بأسيوط

نجحت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية امن اسيوط وبالتنسيق مع ادارة البحث الجنائى والامن العام فى ضبط المدعو ص.س والمدعو خ. س مقيمين بقرية الواسطى والمدعو ا. ح مقيم بمركز الفتح

واسفرت الحملة عن ضبط عدد 20 فرش من الحشيش المخدر وعدد 2 بندقية إلى وخرطوش وعدد 70 طلقة لذات السلاح وسلاح محلى الصنع الصنع "خرطوش" وعدد من الطلقات ومبلغ مالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة

كان مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار واسلحة آلى وخرطوش بحوزة 3 أشخاص بدائرة مركز ومدينه الفتح خلال حملة امنية

البداية قد وردت معلومات للجهات الامنية بمديرية امن اسيوط بقيام عدد من الأشخاص بمختلف أماكنهم بالاتجار فى المواد المخدرة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية والقيام بمامورية امنية بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وإدارة البحث الجنائي تم ضبط المتهمين بحوزتهما المضبوطات المذكورة.

وتم التحفظ على المتهمين وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.