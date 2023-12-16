السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أسماء أبو اليزيد|صور جديدة من عقد قرانها على محمد الخطيب

الفنانة أسماء أبو
الفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب

تصدرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، تريندات السوشيال ميديا بعد احتفالها بعقد قرانها أمس، الجمعة، على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب.

أسماء أبو اليزيد تحتفل بعقد قرانها

وكانت احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بعقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وسط أقاربها وعدد من أصدقائها، في محكى القلعة.

وحرص على حضور حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد، كل من : "الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج، حيث حرصا على تهنئتها وزوجها محمد الخطيب.

الفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب
الفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب
الفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب
الفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب
الفنانة أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب

خطوبة الفنانة أسماء أبو اليزيد

وكانت أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد، فى مايو الماضى خطبتها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى محمد خطيب يعمل مدرب لياقة بدنية فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد

ويشار إلى أن يعرض حاليًا للفنانة أسماء أبو اليزيد، مسلسل بطن الحوت، عبر منصة شاهد الإلكترونية وحقق نجاحًا لافتًا على السوشيال ميديا.

ومسلسل بطن الحوت، بطولة محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، سيناريو وحوار بركات محمد، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

ويذكر أن تدور احداث المسلسل حول، يعمل (هلال) في تجارة المخدرات، ثم يُجبِر شقيقه الأصغير المتدين (ضياء) على العمل معه، لكن يتم الزج بـ (هلال) في السجن فيجد (ضياء) نفسه مسئولا عن عمل أخيه غير الشرعي ورعاية أسرته ويخوض حربًا لا يعلم عنها شيء.

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