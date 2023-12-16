إلكترونيًا.. خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر

فاتورة المياه.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه إلكترونيًا لشهر ديسمبر وذلك استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا وذلك في ضوء التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية للتسهيل على المواطنين.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الإستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر إلكترونيًا:

ويمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/

الضغط على دفع الفواتير الشهرية

تسجيل بيانات صاحب العداد

كتابة قراءة العداد

الضغط على زر الاستعلام

يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري

طرق الدفع

ماكينة الصراف الآلي للبنوك

مكاتب البريد

فوري

مصاري

ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث أنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.

كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه .