مرسى علم تستضيف المؤتمر السنوى لأكبر وأهم منصة للحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندية

نظمت منصة الحجز الإلكترونى Wakacje.pl، التى تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحي الإلكترونى بالسوق البولندية، مؤتمرها السنوى بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتم اختيار مدينة مرسى علم لإقامة هذا المؤتمر لكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية التى تحظى بشعبية كبيرة بالسوق البولندية.

وتضمن الوفد المشارك في المؤتمر أعضاء مجلس إدارة المنصة برئاسة Darusz Gorzny رئيس مجلس الإدارة، وأهم 350 وكيلًا سياحيًا بالسوق البولندية، الذين تم اختيارهم بناءً على حجم المبيعات التى حققوها خلال العام الماضى.

ومن جانبه، أكد عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على أهمية السوق البولندية بالنسبة للسياحة المصرية، حيث يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى المقصد المصري.

كما أشار إلى أن استضافة هذا المؤتمر تأتى فى إطار تدريب وتعريف ممثلي مكاتب البيع بالسوق البولندية بالمستجدات التى يشهدها قطاع السياحة في مصر والمزايا النسبية للمقصد السياحي المصري والتي تمنحه ميزة تنافسية دون غيره من المقاصد المنافسة بين دول العالم، بالإضافة إلى التأكيد على ثقة السائح البولندى فى المقصد السياحى المصرى وتعريفه بالجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بقطاع السياحة والتي من بينها تطوير البنية التحتية ولاسيما في المقاصد السياحية، والتي من بينها تطوير شبكة المواصلات بما يسهل حركة انتقال السائحين بين المدن المصرية ويساهم في الربط بين المقاصد الثقافية والمقاصد الشاطئية وهو ما يساهم في جعل زيارة مصر تجربة سياحية فريدة من نوعها.

وعلى هامش المؤتمر، تم تنظيم برنامج سياحى للوفد المشارك في المؤتمر إلى مدينة الأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها، إلى جانب استمتاعهم بالأنشطة البحرية ورحلات السفارى التي تعرفوا عليها وقاموا بتجربتها بمدينة مرسى علم بما يسهم فى زيادة المبيعات للمقصد السياحى المصرى كون مكاتب البيع هى نقطة التواصل المباشرة مع السائح الذى يبحث عن السفر.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عددًا من ورش العمل التى تم خلالها استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التى ينفرد بها المقصد السياحى المصرى.

كما قام رئيس مجلس إدارة المنصة بالإعلان عما تحقق من مبيعات خلال العام السابق وخطته للعام المقبل، كما قام بتكريم أفضل المكاتب تحقيقًا للمبيعات خلال العام.



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