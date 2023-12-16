عاجل
عاجل.. الدفاعات الجوية المصرية ترصد جسمًا طائرًا قبالة سواحل مدينة دهب وتسقطه عاجل.. سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب
السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ6 سفن حربية في البحرين الأسود والمتوسط وآزوف

روسيا تحتفظ بـ6 سفن
روسيا تحتفظ بـ6 سفن حربية

 أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بـ6 سفن حربية في البحر الأسود، والمتوسط وآزوف.

txt

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 8 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

txt

لافروف: روسيا وبيلاروس بصدد بناء هيكل أمني دولي في أوراسيا

 وذكرت القوات البحرية، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ بسفينة واحدة في البحر الأسود، وتوجد سفينة حربية أخرى في بحر آزوف، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر".. مضيفة أن روسيا تحتفظ أيضًا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط.

 وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

أوكرانيا تسقط 30 طائرة مسيرة روسية: 

 في سياق متصل أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 30 طائرة روسية مسيرة فوق 11 منطقة في أنحاء البلاد.

 وذكرت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن القوات الروسية هاجمت خلال، الليلة الماضية، أوكرانيا بمسيرات من طراز "شاهد" في مجموعات وموجات متتالية وفي اتجاهات مختلفة".. مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات جراء وقوع المسيرات الروسية.

 وقال فيتالي كليتشنكو، رئيس بلدية كييف، "إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من كييف ووقعت انفجارات على ضفتي نهر دنيبرو جراء سقوط المسيرات".

 وكان الجيش الروسي أعلن أمس الجمعة إسقاط 26 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ساعتين في أجواء شبه جزيرة القرم.

 

مواد متعلقة

وزير خارجية بيلاروسيا: التجارة الثنائية مع روسيا وصلت لمستويات قياسية خلال ٢٠٢٣

لافروف: روسيا وبيلاروس بصدد بناء هيكل أمني دولي في أوراسيا

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 8 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

عدد المساجد في روسيا تضاعف 80 مرة فى 20 عاماً

أكبر محاكمة في تاريخ ألمانيا.. قضية تجسّس لحساب روسيا

الجامعة العربية تنوه بجهود ومواقف روسيا اتجاه القضايا العربية وخاصة الفلسطينية

الكرملين: روسيا لن تذهب إلى المفاوضات بشروط أوكرانيا

روسيا ترحب باتفاق أذربيجان وأرمينيا بشأن إبرام معاهدة سلام بين البلدين
الجريدة الورقية