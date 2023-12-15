الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 8 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

سفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية

أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود، لا توجد بينها حاملات صواريخ "كاليبر".

وذكرت القوات البحرية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الجمعة، "أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود، ولا توجد بينها حاملة صواريخ كاليبر، وتوجد سفينة حربية واحدة في بحر آزوف".. موضحة أن روسيا تحتفظ أيضا بأربع سفن حربية في البحر المتوسط.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

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