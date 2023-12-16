الأشد خطرًا.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية خلال أيام

نوة الفيضة الصغرى.. تشهد الإسكندرية خلال فصلي الخريف والشتاء بعض النوات كل عام والتي تؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، إذ تختلف تسميتها وعدد أيامها وموعدها.

ويأتي موعد نوة الفيضة الصغرى خلال شهر ديسمبر تحديدًا في التاسع عشر والتي ترفع فيه محافظة الإسكندرية حالة الطواريء القصوى لاحتواء تداعيات النوة.

والنوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح مما يُثير اضطراب البحر، وقد تشمل أمطارًا غزيرة يتبعها سيول وارتفاع في موج البحر، وهي ظاهرة طبيعية مُرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة الفيضة الصغرى:

تبدأ نوة الفيضة الصغرى يوم 19 ديسمبر كل عام.

تستمر النوة لمدة خمسة أيام.

تأتي مصحوبة برياح شمالية غربية ممطرة.

تتسبب النوة في إرتفاع أمواج البحر أكثر من المعتاد.

سُميت نوة الفيضة الصغرى بهذا الاسم وذلك لأن البحر يفيض فيها بشكل كبير، حيث تعد من أشد وأصعب النوات التي تضرب الإسكندرية.

تؤثر النوة على حركة الصيد والملاحة البحرية مما يؤدي إلى توقف الأنشطة البحرية.

وقد استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة الصغرى من خلال تطهير شبكات الصرف الصحي، والتنسيق مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، انعقاد غرفة الطواريء بشكل مستدام لاستقبال أي شكاوى للمواطنين والمتابعة اللحظية.