أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الحديد.. تشهد أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، استقرارًا، حسبما أفادت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وأعلنت أن أسعار المعدن الاسود شهدت ثباتا سعريا، وكذا حديد عز بعدما سجل مبلغ الـ41 ألفًا و338 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و394 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة لاسعار السلع للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة، لاسيما أسعار الحديد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الحديد اليوم في مصر

الحديد

- سعر حديد عز اليوم: 41 ألفًا و338 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 39 ألفًا و394 جنيهًا.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين: 39500 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.