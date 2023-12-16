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عاجل.. الدفاعات الجوية المصرية ترصد جسمًا طائرًا قبالة سواحل مدينة دهب وتسقطه عاجل.. سقوط جسم طائر قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب
السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرا دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا: البحر الأحمر شريان حيوي للتجارة العالمية

لويد أوستن
لويد أوستن

 أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره البريطاني جرانت شابس، أهمية البحر الأحمر، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.

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أوستن يوجه رسالة لإسرائيل: عليكم بذل ما في الوسع لإيصال المساعدات لغزة

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أوستن يشدد على التزام أمريكا بمركزية رابطة جنوب شرق آسيا

 ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين.

 وبحسب البيان.. بحث الوزيران التهديد المستمر للمدنيين والشحن العالمي الذي تشكله الهجمات غير القانونية التي يشنها الحوثيون على السفن بالقرب من البحر الأحمر، كما أشارا إلى أن حجم وتواتر هذه الهجمات يشكل مشكلة دولية كبيرة يجب معالجتها.

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الجريدة الورقية