وزيرا دفاع الولايات المتحدة وبريطانيا: البحر الأحمر شريان حيوي للتجارة العالمية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره البريطاني جرانت شابس، أهمية البحر الأحمر، باعتباره شريانًا حيويًا للتجارة العالمية.

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين.

وبحسب البيان.. بحث الوزيران التهديد المستمر للمدنيين والشحن العالمي الذي تشكله الهجمات غير القانونية التي يشنها الحوثيون على السفن بالقرب من البحر الأحمر، كما أشارا إلى أن حجم وتواتر هذه الهجمات يشكل مشكلة دولية كبيرة يجب معالجتها.