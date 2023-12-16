شيرين عبد الوهاب تصدم الجميع بأول تعليق لها بعد طلاقها من حسام حبيب.. مفاجأة

أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد زواج استمر أكثر من خمسة سنوات، دون الكشف عن الأسباب، وجاء ذلك بعد انتشار مزاعم حول نشوب العديد من الأزمات والخلافات الحادة بينهما في الآونة الأخيرة، وصلت إلى المحاكم.

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب

وخرجت شيرين عبد الوهاب عن صمتها، لتعلق على أنباء إنفصالها عن حسام حبيب، مؤكدة أن الطلاق وقع بينهما بالفعل، وكل شيء قسمة ونصيب، فيما شوقت جمهورها لأغانيها وحفلاتها القادمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة mbc مصر.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وقالت شيرين: "أنا بخير الحمدلله وكل شيء قسمة ونصيب، الانفصال تم بهدوء وبرضاء الطرفين، طلاق حضاري وبدون مشاكل وانا كويسة وهو كويس"، مضيفة: "انتظروا مفاجآت فنية وأغاني جديدة خلال الأيام المقبلة".

تفاصيل خلاف شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قبل الطلاق

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا أنباء عدة تفيد وقوع خلاف جديد بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، حيث نشبت مشاجرة الثنائي أثناء تواجدهما معًا في العاصمة السعودية الرياض، لإحياء شيرين حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، الأمر الذي دفعها لمغادرة البلاد دونه، فور انتهاء حفل روائع السنباطي الذي أقيم مطلع الشهر الحالي.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكشفت مصادر مقربة من شيرين وحسام أن سبب خلافهما الدائم هو تدخله في أعمالها والتحكم فيها من دون علمها بشكل مُسبق، الأمر الذي أزعجها كثيرًا، وكانت آخرها طلبه تأجيل حفلها في الرياض من الشركة المنظمة، من دون استشارتها، ما أُثار غضبها شيرين ودفعها للعودة إلى القاهرة، رفقة فريق عملها.

طلاق شيرين وحسام حبيب مرتين

تزوجت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما، إلى أن وقع الإنفصال بينهما للمرة الأولى في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أعلنت شيرين نبأ انفصالها حينئذ خلال بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس"، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

وعلى الرغم من نشوب العديد من الخلافات وتبادلهم الإتهامات طوال فترة الإنفصال، عادت المياه إلى مجاريها بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وعقدا قرانهما في شهر نوفمبر عام 2022 بعد تعافي شيرين من الإدمان حيث احتجزها شقيقها محمد عبد الوهاب، بالإجبار لعلاجها، ووقف حينها حسام بجانبها، وعادا لبعضهما بعد مغادرتها المستشفى.