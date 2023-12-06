شيرين عبد الوهاب| أغاني جديدة وتفاصيل ليلتها التكريمية في موسم الرياض 2023

حالة من المتعة الغنائية تعيشها الفنانة شيرين عبد الوهاب مع جمهورها، بعد مشاركتها المميزة في ليلة “روائع السبناطي”، التي أقيمت الأسبوع الماضي ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

شيرين عبد الوهاب تكشف خططها الغنائية القادمة وإسم ليلتها التكريمية في موسم الرياض

شوّقت شيرين عبد الوهاب جمهورها بخبر إصدار أغاني جديدة خلال الفترة القادمة، وذلك عبر تصريحات تلفزيونية أجرتها بعد حفل روائع السبناطي.

بجانب الإعلان عن ليلة تكريمية ضخمة في موسم الرياض بعنوان “إحساس العرب”، حيث ستضم سلسلة من أغانيها الشهيرة طوال مسيرتها الفنية التي تمتد لعقدين.

بجانب حفلها الغنائي القادم في حفلات رأس السنة الجديدة في الإمارات بالمشاركة مع الفنانة نجوى كرم وسلطان الطرب جورج وسوف.

شيرين عبد الوهاب ومشاركتها في حفل روائع السبناطي

كانت قد شاركت شيرين حديثًا في “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، والذي شهد حضور كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لٌحنت بواسطة السنباطي.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.