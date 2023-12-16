السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

اقتران القمر مع لؤلؤة المجموعة الشمسية في مشهد بديع غدًا

القمر وزحل
القمر وزحل

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس المعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابق، عن ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والعالم غدًا الأحد وهي اقتران القمر مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية.

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أضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"الفيس بوك"، أن في هذه الظاهرة يقترن القمر مع زحل ونراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 9:30 مساءًا تقريبًا.

ذكر رئيس المعهد القومي للبحـوث الفلكية والجيـوفيـزيقية السابق، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية هي البعيدة عن التلوث الضوئي السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الانسان على الارض فهذا ليس من الفلك بل من التنجيم ، فهو من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته. 

تابع، ليس هناك علاقة بين اصطفاف واقترانات الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين. 

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