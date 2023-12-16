السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاسماعيلي يواجه انبي في ختام الجولة الـ 9 بالدوري الممتاز الليلة

انبي والاسماعيلي
انبي والاسماعيلي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي إنبي نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء باستاد بتروسبورت فى ختام منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري  المصري الممتاز.

ولعب الفريق البترولي 8 مباريات هذا الموسم منذ انطلاق ميابقة الدوري المصري الممتاز، حصد من خلالها 10 نقاط، بواقع الفوز فى 3 مباريات والهويمة في 4 وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 10.

 وعلى الجانب الأخر، يدخل الإسماعيلي مباراة اليوم أمام انبي، ويملك خوض 8 مباريات جمعم خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 12.

قائمة الاسماعيلي لمواجهة إنبي

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد
في خط الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد نصر، محمد دسوقى، أحمد محسن
في خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومي، محمد حسن، صالح جمعة، مروان حمدى، نادر فرج، محمد عبد السميع، عمر الساعي، عمرو السعيد، عبد الرحمن مجدى
في الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي.

 

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