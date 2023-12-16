الاسماعيلي يواجه انبي في ختام الجولة الـ 9 بالدوري الممتاز الليلة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي إنبي نظيره الإسماعيلي فى السابعة مساء باستاد بتروسبورت فى ختام منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الفريق البترولي 8 مباريات هذا الموسم منذ انطلاق ميابقة الدوري المصري الممتاز، حصد من خلالها 10 نقاط، بواقع الفوز فى 3 مباريات والهويمة في 4 وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 10.

وعلى الجانب الأخر، يدخل الإسماعيلي مباراة اليوم أمام انبي، ويملك خوض 8 مباريات جمعم خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 5 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 12.

قائمة الاسماعيلي لمواجهة إنبي

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

في خط الدفاع: محمد هاشم، محمد عمار، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد نصر، محمد دسوقى، أحمد محسن

في خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومي، محمد حسن، صالح جمعة، مروان حمدى، نادر فرج، محمد عبد السميع، عمر الساعي، عمرو السعيد، عبد الرحمن مجدى

في الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي.



