من السجن إلى التألق.. غرينوود يخطف اهتمام كبار أوروبا

لفت الموهبة الإنجليزية الشابة ماسون غرينوود، الأنظار إليه مرة أخرى بعد التألق الذي أظهره خلال فترة إعارته القصيرة لنادي خيتافي الإسباني.

ويلعب غرينوود في خيتافي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، لاستعادة بريقه بعد ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة جراء الاتهامات التي وجهت إليه بالاعتداء الجسدي والعنف المفرط بالرغم من إسقاط كافة الاتهامات بعد تحقيقات استمرت لنحو 6 أشهر.

غرينوود كان قد انطفى نجمه في يناير من العام الماضي، على إثر تورطه في أزمة اعتداء جسدي على صديقته السابقة وابتعد عن الملاعب ع

لم يلبس غرينوود كثيرًا حتى استعاد بريقه خلال تجربة خيتافي، إذ سجل 4 أهداف وصنع ثلاثة أخرين في 13 مباراة فقط، دفع عدة أندية من كبار أوروبا للتحرك لضم الموهبة الإنجليزية وهم أندية بايرن ميونخ الألماني وثنائي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة بحسب ما ذكرته صحيفة ديل ميل البريطانية، والتي أشارت أنهم أرسلوا كشافين لمراقبة غرينوود ومدى قدرته على التأقلم معهم.

لكن مانشستر يونايتد قد يكون عائقًا أمام أحلام الأندية الثلاثة حال استمر غرينوود في تألقه، إذ قد يرفض التفريط في خدمات لاعبه من أجل صناعة الفارق مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة في ظل ما يعانيه النادي من أوضاع كارثية على مستوى الأداء والنتائج، لاسيما وأنه لا يزال يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2025.

ويحتل خيتافي المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، ويخوض مواجهة جديدة في الليجا، مساء اليوم السبت، مع إشبيلية.