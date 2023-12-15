لاعبو الأهلي يحتفلون مع الجماهير بعد ثلاثية اتحاد جدة

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال مع الجماهير، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.‏

وعقب نهاية المباراة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، توجه اللاعبون إلى المدرجات للاحتفال مع جماهير الأهلي، التي احتشدت في ‏مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.‏

وحقق الفريق فوزًا مهمًّا على حساب اتحاد جدة بثلاثية حملت توقيع علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، ‏ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.‏

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يلتقي الأهلي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

تُنقل مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.