عاجل
أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية للاحتلال في 5 أيام عمرو أديب يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة.. ليلة حمراء (فيديو)
الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية 2023

الأهلي
الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

txt

على خطى ليفانتي.. ألميريا في طريق الهبوط بأسوأ سلسلة لا فوز في تاريخ الليجا


تقدم علي معلول بالهدف الأول من ركلة جزاء، بينما أضاف زميله حسين الشحات الهدف الثاني، فيما اختتم ثلاثية الأهلي إمام عاشور، بينما قلص كريم بنزيما النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/1.
وحجز الأهلي بطاقة الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من المسابقة.


موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي 

يلتقي الأهلي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي
تُنقل مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.

مواد متعلقة

الأهلي يقسو على الاتحاد السعودي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي واتحاد جدة.. الأحمر يحرج العميد بعد مرور 75 دقيقة في كأس العالم للأندية
الجريدة الورقية