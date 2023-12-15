الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كيف نجحت الدولة في القضاء على فيروس سي؟.. استشاري يجيب

مسح ميداني لفيروس
مسح ميداني لفيروس سي

أكد الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن نجاح الدولة في القضاء على فيروس سي، هي واحدة من الإنجازات القوية التي نفُذت خلال السنوات الماضية، وأبهرت العالم لدرجة أنهم يعتبرونها معجزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، إن مشكلة فيروس سي كانت أكبر مشكلة، وكانت تترتب عليها مشكلات من الغيبوبات المتكررة والقيء الدموي الذي كان يتكرر كثيرًا والاحتياج الذي زراعة كبد.

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وأضاف استشاي الجهاز الهضمي والكبد،  أنه كان أكبر تحدي واجهنا هو كيفية عمل حصر وتحاليل لنحو 60 مليون مواطن لمن هم فوق الـ18 عامًا، خاصة أن الأبحاث العالمية كانت تقول إن 20% من المصريين مصابون بفيروس سي.

وواصل: "لكن تم عمل الفحوصات الكاملة لكل تلك الفئات العمرية، وتم تحديد وحصر المصابين بفيروس سي"، موضحًا أن المشكلة الثانية هي توافر علاج فيروس سي نظرًا لأن العلاج كان باهظ الثمن، فالعلبة كانت تكلف 7 آلاف دولار، ولكن بعد تصنيع الدواء لدينا، انخفضت تكلفتها لـ 700 جنيه، مؤكدًا أن المواطنين الذين تلقوا علاج فيروس سي، كان على نفقة الدولة أو من التأمين الصحي.

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