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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

فحص مليون و956 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بمبادرة الكشف عن فيروس سي

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية العام الدراسي الجاري 2023/2024، حيث تم فحص مليون و956 ألف و339 طالب بالمرحلة الابتدائية، منذ انطلاقها يوم 4 نوفمبر الماضي وحتى أمس 6 ديسمبر من العام الجاري، في إطار حملة "100 يوم صحة".

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يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

فحص 14 مليونا و439 ألفا و200 طالب بالمرحلة الابتدائية 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليونا و439 ألفا و200 طالب بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة بالمجان.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضح "ضاحي"، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقاً للبروتوكولات، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.

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