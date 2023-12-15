مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر تقام في الأسبوع الأخير لـ ديسمبر

يحظى كأس مصر بشعبية كبيرة بين الأندية الكروية في مصر، إذ يتنافس الفرق من جميع المستويات للفوز باللقب الغالي. وفي هذا السياق، أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارها بإقامة مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر في الأيام 22 و23 و24 من شهر ديسمبر الجاري.

تم تضمين 28 فريقًا في قرعة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، وهم: المصرية للاتصالات، السكة الحديد، وادي دجلة، النجوم، جمهورية شبين، طنطا، غزل المحلة، دكرنس، بتروجت، القناة، بروكسي، راية، أبو قير للأسمدة، لافينيا، بترول أسيوط، مكادي، النصر، الترسانة، إيسترن كومباني، الانتاج الحربي، المنصورة، كهرباء الإسماعيلية، بورفؤاد، دلفي، الواسطى، المنيا، ديروط، الألومنيوم.

تم تحديد موعد المباريات في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وهو موعد يعتبر مثاليًا للفرق التي تتطلع لقضاء مبارياتها في ظروف مناسبة ومناسبة تمامًا للجماهير التي ترغب في حضور المباريات ودعم فرقها المحبوبة.

من المتوقع أن تشهد مباريات الدور التمهيدي الثالث منافسة قوية بين الفرق المشاركة، حيث تعتبر المباريات الخروج المباشر، ولا يوجد فرصة للخطأ. ستكون المنافسات شرسة والأداء القوي مطلوب لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

ستوفر المباريات الفرصة للأندية الصغيرة للتألق وإثبات قدراتها أمام الأندية الأكبر، مما يعزز روح المنافسة ويضفي جوًا من الحماسة والتشويق على المباريات.

بإقامة هذه المباريات في فترة الظهيرة، يتم توفير فرصة للعائلات والجماهير لحضور اللقاءات ومساندة فرقها بشكل مباشر، حيث يعتبر هذا التوقيت ملائمًا قبل بدء العمل أو المواعيد الخاصة بهم.

باتحاد الكرة يأمل أن تكون تلك المباريات ناجحة ومثمرة للفرق المشاركة، وستشهد الملاعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا من المشجعين المتحمسين الذين يتطلعون لرؤية أداء مميز ونتائج مبهجة.

لذا، فإن عشاق كرة القدم في مصر يترقبون مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر بشغف وحماس كبيرين، والذين يأملون في أن يستمتعوا بمباريات قوية وإثارة لا تنسى.