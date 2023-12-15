إقبالا على مقاهي الشرقية لمشاهدة مباراة الأهلي المصري وإتحاد جدة السعودي

يخوض بعد قليل، لاعبوا النادي الأهلي المصري، مواجهة كروية عربية مع لاعبوا نادي إتحاد جدة السعودي، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.





وشهدت الكافيهات والمقاهي بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الجمعة، إقبالاً كبيراً من المتابعين بمختلف أعمارهم؛ لمشاهدة مباراة ناديهم المفضل النادي الأهلي المصري مع نظيره نادي إتحاد جدة السعودي السعودي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك بالرغم من سوء الأحوال الجوية خاصة في ظل الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة وبرودة الجو التي تشهدها البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج "#الاهلي_ إتحاد جدة"، عبر حساباتهم الشخصية بالفيسبوك وتويتر، وذلك قبل بداية الشوط الأول للمباراة، وجرت توقعات لنتيجة المباراة بين المتابعين، تنوعت ما بين فوز النادي الأهلي المصري بهدف مقابل لاشيء، أو الاحتكام لشوطين إضافيين بعد سلبية نتيجة شوطي المباراة الأصلية.



وحرص مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي المصري على إقامة مران خفيف للاعبين ، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي الاتحاد السعودي، التي تقام في الثامنة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة، في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي انطلقت أولى فاعلياتها مساء الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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