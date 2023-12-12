الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ينتهي في 24 يناير

قال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه مع وجود الكثافات المرتفعة للناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2024 منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية، غُيِّرَت استراتيجية توزيع البطاقات الانتخابية، وتم سحب بطاقات من أماكن وإرسالها لمناطق ذات كثافات مرتفعة عما كان متوقعًا.

وأضاف بندارى أن الدستور أناط الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية لمدة 10 سنوات من إقرار الدستور فى 2014، ومن ثم ينتهى الإشراف القضائى الكامل يوم 17 يناير 2024.

وأشار إلى أنه من مخرجات الحوار الوطنى التى أوصت بأن يكون هناك إشراف قضائى وضمانة ونزاهة، فدُعِى الناخبون للانتخابات الرئاسية فى شهر سبتمبر الماضى عوضا عن ديسمبر، بحيث يكون آخر إجراء فى العملية الانتخابية ألا وهو إعلان نتائج انتخابات الإعادة قبل 17 يناير، ومن ثم لم تُسْتَبَق العملية الانتخابية ولكن أجريت فى المعاد المحدد فى ضوء الإشراف القضائى.



